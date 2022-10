Lecce, Baschirotto sfida la Juventus: “Senza paura. E contro Vlahovic…”

Il difensore dei salentini ha parlato in vista della gara contro la Vecchia Signora.

Redazione ITASportPress

Il difensore del Lecce Federico Baschirotto è intervenuto in conferenza stampa per fare un bilancio della sua stagione e quella della squadra anche in previsione della sfida del weekend contro la Juventus.

Partendo dalla sconfitta contro il Bologna: "A Bologna siamo partiti timorosi, il rigore - c'era o non c'era - ci ha tagliato le gambe, sicuramente non possiamo permettere più gol sulle palle inattive dove dobbiamo essere più pronti e ci dobbiamo lavorare in settimana".

A livello personale poi Baschirotto ha detto: "Come mi sto trovando da centrale? Molto bene dico la verità. Vlahovic la prossima gara? Quando trovo attaccanti di livello europeo e mondiale mi diverto e mi metto alla prova. Cerco di dare qualcosa in più. Questo confronto è qualcosa che mi stimola. Giocare contro questi giocatori è una motivazione in più".

E sulla gara contro la Juventus: "La stiamo preparando molto bene è sempre bello giocare contro grandi squadre e noi ci vogliamo fa trovare pronti, arriverà qui una Juventus aggressiva che si vuole riscattare quindi non possiamo permetterci di commettere errori, la Juve l’affronteremo faccia faccia e senza paura".

Sulle altre sfida, anche contro le dirette rivali: "Forse dobbiamo essere maggiormente spensierati. Forse dobbiamo giocare su questo aspetto. Che sia di alta o bassa classifica. Mettere in campo quello che sappiamo fare".