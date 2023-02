Lecce, Ceccaroni e Romagnoli si presentano: “Insieme possiamo fare grandi cose”

I due nuovi acquisti iniziano l'avventura con la maglia giallorossa

Redazione ITASportPress

Giornata di presentazioni in casa Lecce. I due nuovi difensori Pietro Ceccaroni e Simone Romagnoli sono stati infatti presentati alla stampa. Due innesti importanti voluti da Corvino per dare maggior solidità al pacchetto arretrato, spesso numericamente a corto di uomini in questa stagione.

Per entrambi si tratta di un ritorno in Serie A: il primo è arrivato a titolo temporaneo dal Venezia, l'altro a titolo definitivo dal Parma. Queste le prime parole da giallorosso di Ceccaroni:"Non è stato semplice lasciare Venezia dove ho tanti amici e ho creato legami. Ma quella di venire a Lecce era un'occasione importante oltreché il momento giusto per provare una nuova sfida. Parlando con il presidente, con cui ho un ottimo rapporto, era una situazione che conveniva a entrambi: non potevo lasciar scappare via l'occasione di tornare in A. Adesso sono qui, voglio conquistare e ripagare la fiducia della società e dei tifosi affinché questi mesi possano incidere anche sul futuro. La concorrenza non mi spaventa, nel calcio è normale. I numeri difensivi sono ottimi e quando ci sarà bisogno mi farò trovare pronto. Ricetta per la salvezza? Mantenere equilibrio e non esaltarsi o deprimersi lungo il percorso. Sarà importante per centrare il nostro obiettivo".

A lui ha fatto eco anche Romagnoli: "Ci tengo a fare bene, la società ha creduto in me e io non vedo l'ora di ripagare la fiducia. Il fatto che questa società mi abbia scelto dopo un lungo infortunio, caso inusuale per me, vuol dire tanto. Insieme possiamo fare grandi cose. Le mie condizioni? Sono pronto, già da una decina di giorni mi alleno con regolarità. Ho grandi motivazioni, ho entusiasmo. Sabato contro la Cremonese, la squadra della mia città, sarà subito uns grande emozione per me, ma siamo concentrati per preparare al meglio una partita molto importante per la classifica".