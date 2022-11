Lecce, Colombo: “Gol mi dà morale. Per vincere dobbiamo…”

PAREGGIO - "L'importanza del pari con l'Udinese? Valore importantissimo. Era importante trovare un punto così importante su un campo del genere dopo due partite non brillantissime. Abbiamo ritrovato la cattiveria e l'atteggiamento giusto. E questa prestazione ci dice tanto". "Cosa deve fare il Lecce per tornare a vincere? Rimettere in campo questo atteggiamento, le idee giuste, la compattezza".

PERSONALE - Parlando del suo gol e a livello personale, Colombo ha aggiunto: "Cosa significa questa rete? Sicuramente a me dà morale. Vuol dire che sto lavorando sulla via giusta, migliorando sempre, piano piano". E ancora: "Concorrenza in attacco? Sicuramente è un reparto che può dire la sua, molto forte. Io cerco di rispondere sempre presente, quando il mister mi chiama in causa. Devo avere l'atteggiamento giusto, dire: 'Ci sono anch'io'".