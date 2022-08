Lecce, colpo in entrata: preso Normann

Dopo il debutto stagionale in campionato contro l'Inter, il Lecce pensa a rinforzare la rosa a disposizione di mister Baroni. Il club, infatti, nonostante non abbia assolutamente sfigurato contro i vice campioni d'Italia, ha intenzione di mettere ancora qualche tassello per disputare al meglio l'annata di Serie A. In tal senso, ecco l'annuncio dell'arrivo del centrocampista Normann dal Rostov.