Lecce, colpo Rafia: triennale con opzione per il centrocampista

Colpo annunciato per il Lecce che ha resto noto in questi minuti in modo ufficiale l'arrivo in squadra di Rafia . La società salentina, con un comunicato apparso sui profili social e sul sito del club, ha dato tutti i dettagli dell'affare chiuso con il Pescara.

NOTA - "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Hamza Rafia dal Delfino Pescara 1936. Il centrocampista classe '99 ha sottoscritto un contratto della durata di tre anni con opzione per i successivi due. Rafia in mattinata si sottoporrà alle visite mediche di rito a Verona, prima di raggiungere la squadra nel ritiro di Folgaria". Questo il comunicato dei giallarossi che mettono a segno un colpo importante in chiave stagione 2023-24. Adesso toccherà a Rafia e a mister D'Aversa far fruttare al meglio la buona riouscita dell'affare. Staremo a vedere come il classe 1999 si inserirà nello scacchiere della formazione salentina.