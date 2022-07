Lecce, colpo Samek: arriva dallo Slavia Praga

Colpo in entrata per la formazione di Baroni.

Il Lccce mette un altro tassello per rinforzare la propria rosa in vista della stagione 2022-23 che la vedrà impegnata in Serie A. Il club salentino ha annunciato un colpo in entrata. Si tratta del centrocampista Daniel Samek che arriva a titolo definitivo dallo Slavia Praga.