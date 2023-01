Lecce, contro la Lazio è già record: sugli spalti oltre 26000 tifosi

Numeri importanti al Via del Mare per la sfida di oggi.

Torna la Serie A e nel pomeriggio toccherà anche al Lecce di mister Marco Baroni scendere in campo nella sfida contro la Lazio. La gara vedrà le due formazioni affrontarsi col desiderio di portare a casa i primi punti del nuovo anno e, da parte giallorossa, ci sarà anche una spinta in più: quella del pubblico.

Ebbene sì, perché nonostante il match sia fissato per oggi mercoledì 4 gennaio, quindi in una giornata lavorativa, al Via del Mare è previsto un fiume di persone e di tifosi per sostenere la squadra salentina. A rivelare quello che è addirittura un record stagionale è stato lo stesso Lecce che via social, su Twitter, ha annunciato la presenza di oltre 26000 spettatori.