Lecce, Corvino e la sua collezione pregiata: “I miei tre corteggiati…”

Il d.t. del Lecce Pantaleo Corvino ha saputo costruire una squadra giovane e forte che si sta battendo bene in Serie A per la salvezza. A poche ore dal match contro la Roma (oggi alle 18), le parole del dirigente alla Gazzetta dello Sport sulla squadra capitolina: «Oltre a Mou, che non scopro io, penso a Tiago Pinto. Un manager si giudica per quello che trova quando arriva e per quello che lascia quando saluta. Oltre che per i risultati. Tiago Pinto mi piace per come ha lavorato sul mercato: nonostante il fair play finanziario, che ha ereditato, lo scorso anno la Roma ha vinto la Conference e in questa stagione sta lottando per il secondo posto. Ho apprezzato la gestione del colpo Dybala in entrata e quella di Zaniolo in uscita».