Lecce, Corvino: “Mercato complicato. Mantenuta ossatura. Su Hjulmand e Strefezza…”

"La sessione invernale, inutile negarlo, è la più complicata: in 30 giorni bisogna riparare per continuare a far bene nel campionato di A che si sta dimostrando ricco di insidie. Basti pensare che il Milan campione d'Italia è in crisi, l'Udinese non ha vinto per dieci gare di fila". Ha esordito così Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, intervenuto questa mattina in conferenza stampa per fare un bilancio della finestra di mercato appena conclusa.