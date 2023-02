Lecce, Corvino: “Mercato delle idee. Squadra costruita con 6 milioni”

Il dirigente del club giallorosso sulla stagione e sul mercato fatto.

Il direttore dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha rilasciato una interessante intervista al Corriere del Mezzogiorno ripresa da PianetaLecce, nella quale ha avuto modo di sottolineare la sua grande soddisfazione per il momento della formazione salentina ma anche per il lavoro svolto da lui e dai collaboratori di mercato.

RITORNO - "Cosa mi ha spinto a tornare a Lecce? È stata una media scelta, l'unico stimolo per dare sfogo alla mia passione, è stata la gran voglia di fare qualcosa per il mio territorio. Vedere dopo solo 2 anni e mezzo la prima squadra in A con 27 punti e la Primavera prima, lì dove le avevo lasciate, mi fa capire che l'impegno e la passione sono stati ripagati anche con i risultati".

SQUADRA E OBIETTIVI - "L'obiettivo era riportare il Lecce dove l'avevo lasciato, visti i risultati possiamo dire che assieme a Trinchera e al gran lavoro di mister Baroni ce l'abbiamo fatta. La nostra è una società che vuole raggiungere gli obiettivi. Non è stato facile, perchè il nostro è stato il mercato delle idee".

MERCATO - E proprio sul mercato delle idee e su come è stato formata la squadra: "Alcune idee le abbiamo avute già due anni e mezzo fa, come Hjulmand preso a meno di 200mila euro, Strefezza a 450mila, Gendrey pagato meno di 100mila. Baschirotto 250mila, mentre Umtiti, Persson e Gonzalez addirittura gratis. Abbiamo fatto pochi mercati, ma in ognuno ci sono state idee importanti".

SPESA - Parlando di cifre, Corvino ha aggiunto: "Tra prima squadra e primavera, una cifra complessiva di 6 milioni tra cartellini, procure e commissioni. A questi va aggiunto il monte ingaggi lordo complessivo di 16 milioni".

ULTIMO VOLO - "Un sogno professionale non realizzato? Si, lo scudetto. Per mantenere fede agli accordi presi dove mi sentivo bene, ho rinunciato a lavorare per squadre che avrebbero lottato per vincerlo. Se lascerei Lecce per la Champions? Ho scelto di lasciare due anni fa la Fiorentina e ho declinato altri inviti soltanto per tornare a Lecce. Questo sarà il mio ultimo volo".