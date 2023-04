Lecce, Corvino: “Serie A animale difficile da domare. Napoli? Sempre 11 vs 11”

CAMPIONATO - "Dobbiamo giocarcela, come stiamo facendo e abbiamo fatto dall’inizio di questo campionato. Ce la stiamo giocando sapendo che arrivavamo in Serie A da matricola e che il massimo campionato è un animale difficile da domare. Sono cose che abbiamo detto tante volte, stare a ripetersi non è bello e non fa punti", ha esordito Corvino . "Questa squadra è nelle condizioni di giocarsela perché lo ha dimostrato in quasi tutte le gare che abbiamo giocato e sono tante. Sappiamo che mancano dieci partite, di cui sei in casa e quattro fuori, così come che abbiamo un +8 di vantaggio che a inizio stagione non era nemmeno immaginabile. Quindi dobbiamo giocarcela sapendo che ci sono tutte queste condizioni per poterlo fare".

SFIDA AL NAPOLI - "Napoli? Sappiamo che incontriamo una squadra in odore di Scudetto e che, esclusa l’ultima partita con il Milan, ne ha avute per tutti. Siamo stati tra le pochissime squadre che hanno strappato qualcosa a Napoli. Quando però si scende in campo si è sempre undici contro undici. Lo facciamo sostenuti dal nostro pubblico e speriamo che i ragazzi ci regalino gioie come già fatto in più occasioni contro le grandi. Dobbiamo guardare l’obiettivo finale e ogni partita per noi deve essere una lotta, in cui mettere tutte le energie per raggiungere il risultato. Questi ragazzi lo hanno fatto fino adesso e dobbiamo credere che possano farlo anche in questo finale di stagione. Non si fanno 27 punti da matricola se non si hanno le forze e le capacità".