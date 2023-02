Lecce, Corvino: “Trattenuto i migliori e colmato le lacune”

Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del Lecce, a conclusione della sessione invernale di calciomercato ha fatto il punto elencando le operazione del club giallorosso: "So per esperienza che il calciomercato di riparazione è sempre più complicato. Abbiamo trattenuto i migliori rinunciando a tanti soldi ma il nostro obiettivo è la salvezza. Ci mancava un centrocampista offensivo e abbiamo immediatamente preso Maleh al primo giorno di mercato, ci mancava un'alternativa a un terzino destro e abbiamo investito su Cassandro. Negli ultimi giorni di mercato abbiamo inoltre preso Romagnoli e Ceccaroni. Abbiamo fatto del nostro meglio: forse potevamo fare di più o di meno, ma adesso bisogna avere fiducia nei confronti di una squadra che, lo ripeto, ha fatto 20 punti in altrettante partite. Competiamo con squadre che da anni conoscono le difficoltà della A. Rinnovo Hjulmand? E' in scadenza nel 2025 perché abbiamo diritto unilaterale di prolungare. Stesso discorso per Strefezza quindi non parliamo adesso di rinnovo".