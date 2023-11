Lecce, D’Aversa: “Abbiamo commesso ingenuità e siamo stati poco maliziosi”

Finale pazzo all'Olimpico: il Lecce, in vantaggio grazie ad Almqvist, esce sconfitto a causa della rimonta della Roma targata Azmoun e Lukaku. La possibilità di portare a casa punti per i pugliesi è sfumata soltanto nel recupero: "Siamo stati fortunati nel primo tempo. Falcone ha parato un rigore, noi non siamo partiti benissimo e ha fatto meglio la Roma. Poi abbiamo letto bene la partita e fatto bene nella ripresa. In serie A, quando hai l'opportunità di raddoppiare devi farlo. Non puoi permetterti di mollare la presa negli ultimi due minuti. Non siamo stati neanche maliziosi per portare a casa un pareggio e paghiamo così come nelle ultime due partite", ha esordito un rammaricato Roberto D'Aversa.