Lecce, D’Aversa: “Arbitro ha sbagliato diverse volte e il pareggio poteva starci”

Il tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa ha analizzato la sconfitta di questa sera allo Stadium contro la Juventus parlando ai microfoni di Dazn: "Le decisioni dell'arbitro questa sera su diversi episodi sono state sbagliate nei nostri confronti ma non abbiamo perso per il direttore di gara voglio chiarire. Usciamo con qualche rammarico perchè sono episodi che ci tolgono qualcosa. La partita è stata equilibrata e poteva finire in pareggio che meritavamo. La squadra ha fatto un'ottima gara e in fase difensiva ci siamo ben comportati. Tecnicamente qualcosa potevamo fare meglio specie quando avevamo la palla e invece abbiamo forzato le giocate concedendo alcune ripartenze alla Juventus".