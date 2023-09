Lecce, D’Aversa: “Contro il Genoa scontro diretto fondamentale”

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa ha messo in guardia il gruppo dai pericoli della partita: "Sarà una partita difficile, il Genoa ha operato in maniera importante sul mercato, portano densità cercando di sfruttare le ripartenze. Dobbiamo cercare il risultato senza perdere equilibrio, contro il Napoli hanno dimostrato il loro valore. Sarà una gara fondamentale per il nostro percorso, uno scontro salvezza che però non dobbiamo caricare eccessivamente. Abbiamo avuto un giorno in meno per prepararla, non è un alibi, ma un dato di fatto".