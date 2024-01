Lecce, D’Aversa: “Dobbiamo concedere il meno possibile. Su Almqvist…”

Dopo due sconfitte consecutive, il Lecce ha iniziato il 2024 con un pareggio contro il Cagliari. La squadra di Roberto D'Aversa, ora, è attesa da una sfida importante contro la Lazio. L'incontro, valevole per la ventesima giornata di Serie A, andrà in scena domenica alle 12:30. L'allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa. "Sarà importante il lavoro delle catene laterali. Il nostro atteggiamento dipenderà anche da loro, palleggiano e dialogano negli spazi stretti. Dobbiamo limitare il loro pregio applicando pressioni. Dobbiamo concedere il meno possibile. Affrontiamo la Lazio nel proprio stadio in un momento di forma positivo", ha esordito Roberto D'Aversa.