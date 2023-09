Lecce, D’Aversa: “Espulsione ingiusta, arbitro ha usato due pesi e due misure”

Il commento del tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa ai microfoni di Dazn sul pareggio esterno di Monza: "Espulsione di Baschirotto ha cambiato la gara e il nostro calciatore non meritava il rosso perchè è intervenuto sul pallone. Ci dispiace che questa valutazione non sia stata fatta dall'arbitro in altri episodi della gara e mi riferisco principalmente al fallo subito da Banda. Abbiamo sofferto nel secondo tempo in inferiorità numerica ma nel primo tempo abbiamo fatto meglio. Bisogna migliorare alcune cose ma questa squadra ha qualità importanti che si sono viste nell'arco della gara. Ho un gruppo composto da giovani e tanti stranieri ma c'è un senso spiccato di appartenenza ed è merito della società. Tutti si aiutano e si impegnano. La prestazione di oggi conferma l'applicazione dei miei giocatori"