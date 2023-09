Lecce, D’Aversa: “I due rossi? Sbagliati. Col Napoli non giochiamo per pareggiare”

Ha parlato in conferenza stampa Roberto D'Aversa , tecnico del Lecce , alla vigilia della sfida fra i giallorossi ed il Napoli: "Dobbiamo stare più attenti su qualche situazione, ma noi aggrediamo, se salta la pressione ci può stare un fallo. I due rossi stagionali sono stati sbagliati e non voglio tornarci. Ci tengo a sottolineare che la valutazione di alcune situazioni non significa che si è perso per decisioni arbitrali".

Con la Juve è mancata pericolosità offensiva: "Alle volte ci sono situazioni di campo importanti in cui non si arriva al tiro, quindi la statistica non è tutto. Giocavamo contro la Juventus e non è sempre possibile tirare 19 volte come accaduto contro la Lazio. L'aspetto positivo è che non ricordo parate di Falcone. Dobbiamo essere più bravi quando la palla l'abbiamo noi, giocando con consapevolezza dei nostri mezzi. Abbiamo pensato a lavorare sul Napoli, è normale ci sia la volontà di tirare maggiormente in porta".