Lecce, D’Aversa: “Il secondo posto in classifica ci gratifica ma non ci appartiene”

Il tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa ha commentato ai microfoni di Sky la prestazione della sua squadra dopo il match vinto contro il Genoa: "I ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro e il secondo posto in classifica ci gratifica anche se non ci appartiene. Abbiamo fatto un passo in avanti per raggiungere il vero nostro obiettivo che è la salvezza. Stasera siamo stati bravi contro un Genoa che concede pochissimo e che è sceso in campo facendo una gara di attesa. I nostri avversari stavano sotto la linea della palla e trovare gli spazi non è stato facile. Il Genoa era in salute ed è anche ben allenata poi il risultato ti porta a rischiare e concedere qualche ripartenza ai rossoblù che non hanno mai tirato in porta. Il gol? Qualità di Oudin ma tutti hanno meritato questa vittoria. Da domani prepareremo la partita contro la Juventus".