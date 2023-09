Lecce, D’Aversa: “Juve da scudetto e domani sarà arrabbiata”

Il Lecce è la sorpresa del campionato di Serie A. Domani la squadra pugliese sfida la Juventus che precede in classifica di un punto. Alla vigilia del match allo Stadium, il tecnico Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa: “Quella di domani sarà una partita diversa dalle altre e da quella col Genoa. Dopo il passo falso contro il Sassuolo la Juventus sarà arrabbiata e partirà forte. Proveranno a metterci subito in difficoltà ma noi cercheremo di rispondere colpo su colpo. Io vedo i bianconeri nel gruppo di squadre che lotteranno per lo scudetto perchè hanno qualità importanti. La mia squadra merita punti e posizione in classifica, ma si può sempre migliorare. Qualche errore lo abbiamo commesso e questo rientra nella nostra analisi. Quello che conta è il percorso, che nasce dal primo giorno di ritiro. Abbiamo punti importanti dovuti solo al lavoro”.