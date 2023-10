Lecce, D’Aversa: “Non era facile riprendere il Sassuolo, bravi i ragazzi”

Il tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 al Via del Mare contro il Sassuolo: "Siamo partiti bene ma ci siamo trovati sotto per un errore sul corner da dove è nato il rigore per il Sassuolo. Non era semplice riprendere gli avversari ma ho giocatori importanti e forti con potenzialità enormi. Faccio i complimenti ai ragazzi perchè sono stati bravi a pareggiare dopo lo svantaggio iniziale e addirittura potevamo anche vincerla. Questa squadra è brava a ribaltare il risultato e infatti abbiamo conquistato così cinque punti. Mettiamo tanta intensità e stasera è stata buona la fluidità di costruzione del gioco. Dopo quattro partite nelle ultime due settimane non era facile ma i ragazzi hanno tirato fuori tutte le energie".