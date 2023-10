Lecce, D’Aversa: “Rammarico non aver fatto gol nel primo tempo”

Il tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta dei giallorossi puniti dal Torino al Via del Mare. "C'è rammarico oggi perchè dopo un grande primo tempo, dove abbiamo creato tanto, siamo andati sotto all'intervallo. Bisognava sfruttare le tante occasioni create e adesso siamo qui a commentare una sconfitta immeritata. Merito al Torino che porta a casa un risultato pieno. Noi abbiamo fatto una grande partita contro una signora squadra anche se abbiamo commesso degli errori. Faccio i complimenti al Torino che con il minimo sforzo porta a casa i tre punti. Ci serve da lezione questa gara ma non rimprovero nulla ai ragazzi che come atteggiamento hanno fatto bene"