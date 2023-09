Lecce, D’Aversa: “Se saremo presuntuosi a Monza ci faremo del male”

Alla vigilia del match contro il Monza, il tecnico del Lecce , Roberto D'Aversa ha presentato la gara di domani all'U-Power Stadium: "Durante la sosta abbiamo lavorato molto migliorando la condizione fisica di tutti i giocatori: due settimane di ottimo lavoro. Adesso si torna in campo e domani contro il Monza bisogna fare la prestazione, poi il risultato è una conseguenza. Non ci possiamo permettere partenze false e dobbiamo vincere i duelli personali. Il Monza è stata la squadra sorpresa dello scorso anno e questa deve essere la nostra volontà: essere la sorpresa di questo campionato. Il Monza gioca uomo su uomo in fase difensiva, si difendono 3-4-1-2 e costruiscono 3-4-2-1. Sfruttano trequartisti e ampiezze, portando 4 giocatori in fascia per portare superiorità numerica. Sono simili all'Atalanta, duri da affrontare".

MOMENTO SI' Il mister giallorosso ha anche concentrato le sue attenzioni sul buon momento dei pugliesi: "In questi giorni ho letto i giornali e mi fa piacere che ci fanno i complimenti per come siamo partiti in campionato. Questa posizione di classifica non ci appartiene. Nel calcio basta un episodio per far cambiare tutto, pensate alle occasioni di Immobile e Cabral. Non siamo assolutamente arrivati al nostro obiettivo. Nell'arco del campionato ci saranno momenti delicati. Questa squadra deve giocare con voglia e determinazione perché salvarsi: se ci salviamo all'ultima giornata abbiamo fatto il nostro dovere. Leggo che si è formata una grandissima squadra, però se la confrontiamo a quanto ha speso il Monza, affrontiamo una squadra più forte. Se andiamo lì con la presunzione ci facciamo male":