Lecce, D’Aversa: “Siamo terzi, ma il nostro obiettivo è la salvezza…”

Grande sorpresa quest'anno è il Lecce, che dopo tre giornate si ritrova lassù, tra le grandi. E mentre i tifosi cominciano a fantasticare un campionato fuori da ogni logica, ci pensa mister D'Aversa a riportare tutti con i piedi per terra. "Innanzitutto devo fare i complimenti ai ragazzi per l'avvio di campionato - ha dichiarato ai microfoni di Sportmediaset -. Era difficile in base al calendario, ma hanno fatto un gran lavoro. Ora l'importante è tenere bene a mente il nostro obiettivo, cioè la salvezza". Sempre continuando sul discorso terzo posto poi, l'allenatore ha parlato delle avversarie: "Il terzo posto fa piacere, però ci sono squadre Inter e Milan che possono contare sulla continuità. Anche la Juve, che non ha le coppe. Forse un pò meno il Napoli ma questo è da vedere" ha concluso sulla lotta scudetto.