Lecce, D’Aversa: “Soddisfazione per il pareggio ma regalato un tempo”

Il Lecce così come nel match al Via del Mare contro la Lazio, fa due gol nella ripresa che stasera a Firenze sono serviti per trovare il pareggio al Franchi. Il tecnico giallorosso, Roberto D'Aversa ha commentato la gara ai microfoni di Dazn: "Quattro punti dopo due partita è un buon risultato anche se io la classifica non la guardo. C'è soddisfazione per questo pareggio a Firenze e per come siamo stati bravi a riprendere la partita dopo essere andati sotto di due reti. Ecco quello che non mi è piaciuto è stato subire due reti di cui uno di facile lettura sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sono peccati di gioventù visto che in organico ci sono tanti ragazzi. Comunque nella ripresa siamo stati molto determinati e come con la Lazio siamo riusciti a fare due gol. Se i miei giocatori capiscono bene quanto sono bravi faremo cose importanti".