Lecce, D’Aversa: “Una vittoria che ci è stata negata”

A fine gara polemica in casa Lecce per il terzo gol di Piccoli al Milan annullato dopo verifica alla Var. Il tecnico giallorosso, Roberto D'Aversa ai microfoni di Dazn ha parlato di questo episodio finale costato due punti: "Ha detto tutto il presidente Sticchi Damiani a fine gare e io non commento le sue parole. Parlando della partita abbiamo concesso al Milan il primo tempo commettendo diversi errori anche di facile letture. Però nella ripresa i miei ragazzi sono stati bravissimi a recuperare il risultato con una prestazione perfetta. L’avremmo anche vinta ma siamo amareggiati per quel gol cancellato dalla Var. Nell’intervallo ho fatto mostrare gli errori commessi e nella ripresa l’abbiamo ribaltata giocando bene e con una grande condizione fisica. Il gruppo è coeso perché ha voluto questa vittoria che ci è stata negata. Persi due punti non per demerito nostro”.