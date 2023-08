Lecce, D’Aversa: “Vittoria contro la Lazio ci dà entusiasmo per portare punti da Firenze”

Dopo la vittoria nel finale di gara contro la Lazio al Via del Mare, il Lecce di Roberto D'Aversa si reca Firenze per sfidare i viola di Italiano reduci dal ko in Conference contro il Rapid Vienna. Il tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani: "Andiamo a Firenze dopo un risultato positivo che deve darci entusiasmo, ma non presunzione - dichiara il tecnico -. Affrontiamo una squadra forte, con uomini che quando hanno palla sono molto tecnici, e che giocano con meccanismi rodati da tempo. Affronteremo la Fiorentina vista contro il Genoa, non quella che ha giocato in Europa. Siamo professionisti - riporta sportmediaset.it- , ed è una situazione in cui si trovano tutte le squadre. Con il mercato ancora aperto nelle prime giornate è necessario convivere, ma non dobbiamo farci influenzare da situazioni esterne: dobbiamo essere concentrati su quello che facciamo durante la settimana e sui nostri impegni". Sullo schieramento lascia sempre la decisione all'immediata vigilia: "Ci stiamo conoscendo ed è normale che nel momento in cui giocano spesso gli stessi raggiungiamo un livello di intesa maggiore - dice D'Aversa. Ho tre quattro dubbi e voglio valutare fino all'ultimo momento chi deve scendere in campo". Dei convocati farà parte l'attaccante montenegrino Krstovic, rientrato ieri sera dopo aver espletato tutte le formalità burocratiche per il suo tesseramento. D'Aversa è pronto a gettarlo nella mischia: "Viene da una settimana particolare, in cui ha lavorato con il preparatore. Fa parte dei convocati e della partita, valuteremo poi il minutaggio", conclude l'allenatore del Lecce.