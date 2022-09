Lecce, Del Rosso: “A Salerno vinto bene con una prestazione importante”

Il tecnico Fabrizio Del Rosso, che oggi ha diretto dalla panchina il Lecce al posto dello squalificato Marco Baroni, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo a Salerno dei giallorossi: "Siamo molto contenti per una vittoria che cercavamo e che finora non era arrivata. I ragazzi hanno festeggiato nello spogliatoio ma siamo molto soddisfatti anche perchè questa vittoria è arrivata dopo una prestazione importante. Bel gol di Ceesay che è un ragazzo generoso e come sempre dà tutto, ma stasera vorrei sottolineare la grande prestazione di tutta la squadra che ha interpretato la gara come voleva Marco Baroni. Abbiamo una squadra di ragazzi giovani e tra l'altro molti sono anche nuovi e non si conoscono quindi ci vuole del tempo per trovare l'amalgama. Bisogna saperli aspettare i giovani senza mettere troppa pressione e inoltre bisogna sostenerli nei momenti di difficoltà. Questa vittoria dà fiducia ai ragazzi e ci fa ben sperare per il futuro anche perchè la squadra sta crescendo. Stasera nonostante il pareggio della Salernitana arrivato su una sfortunata autorete, i ragazzi non si sono demoralizzati e hanno reagito facendo il secondo gol. Baroni a fine partita mi ha detto scherzosamente che è disposto a stare sempre in tribuna se si vince ma io voglio che torni".