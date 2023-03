Lecce, Di Francesco: “Salvezza nostro scudetto. Inter? Difficile ma…”

Tra i protagonisti dell'ottima stagione del Lecce fin qui c'è sicuramente anche Federico Di Francesco che oggi in conferenza stampa ha fatto un bilancio del campionato dei salentini dando uno sguardo alla classifica e ai prossimi impegni.

Lecce, parla Di Francesco

Si parte dall'ultima gara che il Lecce ha perso contro il Sassuolo e che proprio Di Francesco ha saltato per squalifica: "Ho sofferto tanto, è stata la mia prima gara saltata per squalifica e sicuramente non aver potuto dare un contributo mi ha rammaricato. Sconfitta che fa male perché meritavamo almeno un pareggio, ma guardiamo le cose positive: siamo una squadra che c'è sempre, anche nelle difficoltà".