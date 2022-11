Lecce è qui la festa: battuta l’Atalanta. Pari tra Sassuolo e Roma

Prima vittoria in casa per il Lecce e prima sconfitta in trasferta per l'Atalanta. Allo stadio di Via del Mare ha vinto la squadra pugliese che con voglia e forza di volontà ha portato a casa il 2-1 con i gol nel primo tempo . Una vittoria che permette alla squadra di Baroni di salire a quota 12 e staccare lo Spezia. Successo meritato del Lecce anche se la Dea recrimina per le occasioni fallite. Succede tutto nel primo tempo: attorno alla mezz’ora il Lecce piazza un terribile uno-due segnando due volte nel giro di 2’, con Baschirotto e con Di Francesco. L’Atalanta riesce a reagire e accorcia prima dell’intervallo con Zapata, tornato al gol. Nel finale Gasperini cerca la rimonta schierando 4 attaccanti, ma la difesa del Lecce regge. La Dea fallisce l’aggancio al Milan e resta quarta in classifica, il Lecce si allontana dalla zona retrocessione, ora a +5 sulla Cremonese terz’ultima.