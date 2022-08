Lecce, è record di abbonamenti

Grandi numeri al Via del Mare. Sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento per le gare casalinghe dei giallorossi della Serie A sino a venerdì 5 agosto

A un giorno dalla chiusura della campagna abbonamenti del Lecce per la stagione 2022/23, prevista per domani alle 20, è stato raggiunto un nuovo record storico di abbonati superando quello dell'ultima stagione in cui furono aperte le sottoscrizioni, era la Serie A 2019/2020. Ieri sera è stata emessa la tessera numero 18.764 che taglia il traguardo del nuovo record e supera il dato definitivo dei 18.763 abbonati della stagione 19/20!. Ma oggi altri abbonamenti venduti e soglia vicina delle 19.000.