Lecce e Sampdoria pareggiano ma è un punto che scontenta tutti

Deludente pareggio del Lecce in casa contro l'ultima in classifica

Pareggio al Via del Mare nell'anticipo di Serie A della 30a giornata tra il Lecce e la Sampdoria. Partita dai contenuti tecnici non proprio elevati e al termine dei 90' sono anche arrivati i fischi del pubblico nei confronti della squadra di casa. Un punto che non fa felici nessuno visto che cambia poco per la classifica di entrambe le compagini. Lecce ha condotto il match per lunghi tratti ma la Sampdoria ha reagito nella ripresa trovando il gol dell'1-1. Umtiti sfiora subito il vantaggio, Ravaglia salva su Blin e Ceesay, ma l'attaccante firma l'1-0 alla mezz'ora. Prima dell'intervallo Gallo va a un passo dal bis, nella ripresa entra Jesé e sigla il pareggio a un quarto d'ora dal termine con un bel tocco che scavalca Falcone. Finale con i giallorossi più vicini al 2-1. Un punto a testa per Lecce e Samp che serve poco a smuovere la classifica.