Lecce, ecco Di Francesco: c’è la firma sul contratto

Colpo chiuso per i salentini.

Redazione ITASportPress

Tutto fatto come previsto. In casa Lecce si chiude l'affare per Federico Di Francesco dalla Spal. L'attaccante è diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del club salentino. Ad annunciarlo, via social con un bel filmato anche delle recenti prodezze del giocatore, la stessa società che sul proprio sito ha anche pubblicato la nota ufficiale.

"L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Di Francesco dalla S P.A.L.. L'esterno offensivo ha firmato un contratto di tre anni e sarà in serata a Lecce per essere sottoposto domani mattina alle visite mediche". Queste le parole del club che conferma dunque le indiscrezioni delle scorse giornate che davano in arrivo l'attaccante.

Per mister Baroni, quindi, un grande giocatore abile in entrambe le fasce offensive. Un colpo di livello per cercare di fare al meglio la stagione di Serie A 2022-23.