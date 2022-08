Lecce-Empoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Torna al via del Mare il Lecce che stasera ospiterà l'Empoli. Il Lecce è ancora inchiodato a 0 punti in classifica, dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Sassuolo. L'Empoli è reduce dal pareggio nel Derby dell'Arno contro la Fiorentina, dopo essere caduto in casa dello Spezia alla prima giornata di campionato. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45. Una partita dove si ci attende il gol visto che sia la squadra di Marco Baroni che l’Empoli di Paolo Zanetti non ne hanno fatti molti in questo avvio di campionato. C'è attesa di vedere in campo Samuel Umtiti pronto col numero 93 (è convocato) a fare il giro di campo per l’ovazione dei tifosi che già in aeroporto giovedì gli hanno tributato un’accoglienza stupenda accorrendo numerosi. L’Empoli ha vinto tre delle sei sfide in Serie A contro il Lecce, comprese le ultime due nell’ultima stagione con entrambe le formazioni nel massimo campionato (2005/06).