Lecce, Falcone: “Contro la Lazio per me sarà un derby. Nazionale? Vorrei tornarci”

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce ha analizzato in conferenza stampa l'amichevole contro i croati del Varazdin: "Abbiamo fatto una buona gara anche se sotto ritmo nel secondo tempo. Ci stiamo preparando al match contro la Lazio che per me è un derby visto che ho iniziato nella Roma e la mia famiglia è romanista. Sono contento per aver preso parte allo stage con la nazionale. Una bella soddisfazione e felice che sia andato tutto bene. In futuro spero di meritarmi un'altra convocazione facendo bene con il Lecce. Con la Lazio inizierà un nuovo campionato e dobbiamo farci trovare pronti perchè vogliamo portare a casa l'obiettivo salvezza prima possibile".