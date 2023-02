Lecce, Falcone promette: “Rigori? Cercherò di pararli tutti. Sulla salvezza…”

Grande grinta da parte dell'estremo difensore del club giallorosso.

Redazione ITASportPress

Tra i protagonisti della buonissima stagione del Leccein Serie A c'è sicuramente il portiere Wladimiro Falcone che in queste ore si è presentato in conferenza stampa al Via del Mare per fare un bilancio dell'annata fin qui disputata con la maglia dei salentini.

Lecce: Falcone tra campionato, salvezza e rigori Si parte dall'ultima gara giocata, quella pareggiata contro la Roma: "Io tra i migliori? Sono contento è un bell'effetto. Soprattutto per il risultato non solo per le mie parate", ha detto il portiere del Lecce Falcone. E ancora sulla sua prova: "La parata migliore? Quella su Abraham di puro istinto. Il mio preparatore è un grande, mi chiede sempre di stare tranquillo e partecipare all'azione, restando alto ed essendo partecipativo".

Sul campionato: "La salvezza? Noi siamo ora a metà classifica a pari punti con la Fiorentina, se ce l'avessero detto a inizio stagione non ci avremmo creduto. Ci sarà da lottare fino alla fine, di certo non ci salveremo con 5 giornate d'anticipo".

Sul fatto di essere noto come un pararigori: "Anche gli attaccanti studiano i portieri. Da quando mi hanno detto che sono un para-rigori non ne ho preso mezzo (ride, ndr). Devo studiare meglio come fare. In partita spero sempre di non prendere un rigore contro, ma in caso cercherò di pararli tutti", ha promesso il portiere.

In vista della prossima sfida contro l'Atalanta: "Si giocherà ad un orario insolito, ma cercheremo di portare via punti".