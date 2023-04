Lecce, Falcone: “Un gol per ritrovarci. Napoli? Vogliamo fare come all’andata”

Il portiere dei giallorossi ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul momento della squadra ma anche, a livello personale, della recente convocazione in Nazionale.

La recente sconfitta contro l'Empoli, la quinta di fila in campionato, e un momento non ottimale. Di questo ha parlato il portiere del Lecce Wladimiro Falcone nel corso di una conferenza stampa indetta per oggi per incontrare i media.

"I tifosi pensano che ci siamo un po' rassegnati o abbiamo mollato, ma non è così, ve lo posso assicurare", ha esordito l'estremo difensore. "Ci aiutiamo a vicenda, i tifosi sono un po' arrabbiati con noi ma vogliamo uscirne il prima possibile".

Sulla convocazione in Nazionale: "Sono molto soddisfatto, bellissima esperienza, ringrazio il Lecce per l'opportunità che mi ha dato. Spero e mi auguro che non sia la prima e l'unica, ma dovrò guadagnarmelo sul campo".

Sulla prossima sfida contro il Napoli: "Sarà la gara più complicata in assoluto: giochiamo in casa e vogliamo fare bene, vedremo come andrà. All'andata 1-1 al Maradona? Speriamo di ripeterci, questa volta puntiamo a ripetere l'impresa davanti al nostro pubblico giallorosso. Fermare una corazzata come il Napoli darebbe tanto morale, specie in questo momento. Speriamo da fare una grandissima partita davanti ai nostri tifosi".

Sulla rosa con tanti giovani come possibile problematica per spiegare le ultime prestazioni: "Credo di no, i nostri sono giovani bravi e intelligenti. L'esperienza ci può anche stare, ma non è sicuramente questa la causa. Lo stacco che abbiamo sul Verona ci fa stare un po' inconsciamente tranquilli, forse ci manca la convinzione giusta. Ma questi 27 punti sono stati fatti proprio da questa squadra".

Ancora sul momento del Lecce e su come si esce dalle problematiche: "Un gol per sbloccarci? Sicuramente non cambierebbe tutto, ma ci darebbe tantissima convinzione. Non ci nascondiamo, è un periodo difficile ma ci aiuterebbe anche un gol", ha assicurato Falcone.