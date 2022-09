Lecce, fiocco rosa in casa Di Francesco: nata la piccola Sole

Sarà un weekend all'insegna del calcio ma soprattutto della famiglia per Federico Di Francesco. Il calciatore del Lecce, che potrebbe aver recuperato dai guai fisici e quindi potrebbe giocare contro la Salernitana per l'ottava giornata di campionato, ha già fatto festa per altre vicende. Infatti, è nata in queste ore sua figlia, la piccola Sole.