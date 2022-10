Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali

La sfida del Via del Mare chiude la 10^ giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina affronta una trasferta insidiosa contro il Lecce. Italiano punta su Jovic e N. Gonzalez, Mandragora vince il ballottaggio con Duncan. Baroni conferma Umtiti in difesa, a sinistra gioca Gallo. Diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD