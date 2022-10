Lecce-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la decima giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Lecce-Fiorentina si gioca oggi, lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 20:45 per la decima giornata di Serie A. La sfida tra salentini e Viola sarà il Monday Night che chiuderà il turno del massimo campionato italiano.

Lecce-Fiorentina, le ultime

Lecce di Baroni reduce dalla sconfitta contro la Roma dopo una buona prova e tanti minuti giocati con l'uomo in meno. Fiorentina, invece, che arriva dal brutto k.o. per 0-4 contro la Lazio. I padroni di casa dovrebbero affidarsi a Strefezza, in grande spolvero in questo avvio di campionato, insieme a Banda e la punta Ceesay. Nella Viola Kouamé, Nico Gonzalez e Jovic.

Probabili formazioni e dove vederla

La sfida valida per il decimo turno del campionato di Serie A tra Lecce e Fiorentina, si giocherà lunedì 17 ottobre 2022 allo stadio Via del Mare. Fischio d'inizio alle ore 20:45.

Il match odierno sarù trasmesso in diretta sia da DAZN che da Sky.

Gli abbonati DAZN potranno quindi seguire la sfida su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per quanto riguarda Sky, saranno due invece i canali di riferimento: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251).

In streaming si potrà vedere il match sia con DAZN che con Sky attraverso Sky Go. Un’ultima opzione è invece rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky

Di seguito le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Kouamé, Jovic, Gonzalez.