Lecce, Gallo: “Rinnovo frutto del lavoro. La nascita di mio figlio mi ha cambiato”

Sui canali ufficiali della società salentina è possibile ascoltare e vedere la conferenza stampa del giocatore: "Sono orgoglioso e contento della fiducia che ha riposto il club in me, di strada ne ho fatta tanta e devo ringraziare Baroni perché ha deciso di puntare su di me. Voglio dimostrare di essere all'altezza di questa maglia. Devo dire che essere qui e il rinnovo sono frutto del mio lavoro e sono contento", ha detto Gallo .

Sulla sua stagione: "Inizialmente, essendo la mia prima volta in Serie A, sono stato un po' timido all'inizio, ma poi sono uscito fuori. La fiducia del mister e il mio posto da titolare conquistato su Pezzella? Sì, qui c'è Giuseppe (Pezzella ndr) con cui mi gioco il posto, un grande amico e che conosco da tempo. Spero di rubargli sempre qualche segreto. Questo è stato l'anno più bello della mia vita: per i risultati in campo, per la nascita di mio figlio. Proprio la creatura che è venuta al mondo mi ha cambiato: ho capito che nel calcio e nella vita devo andare sempre al massimo".