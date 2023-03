Lecce, Gendrey: “Lavoro per salvezza e Nazionale. Vorrei fare gol o assist”

Intervenuto in conferenza stampa il calciatore del Lecce Valentin Gendrey ha fatto un bilancio della stagione in maglia giallorossa che lo vede protagonista di buone prestazioni.

Dall'U21 transalpina al club: "In vista dell'Empoli come siamo messi? Stiamo lavorando al massimo: siamo concentrati al massimo per il match".