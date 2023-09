Lecce-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla in tv

CURIOSITA`

Il Genoa è la formazione che finora ha messo a segno più gol su sviluppo di corner in questa Serie A (3), mentre il Lecce è l’unica squadra in questa Serie A TIM a non aver ancora subito gol nel secondo tempo.

PRECEDENTI

Il Lecce ha vinto soltanto in uno dei 14 precedenti di Serie A TIM con il Genoa (2-1 il 7 gennaio 1990, con Mazzone in panchina e reti di Barbas e Benedetti, mentre per il Grifone segnò Fontolan): nelle altre 13 partite otto vittorie liguri e cinque pareggi.

Le ultime due sfide di massimo campionato in Salento tra queste due squadre sono terminate con il punteggio di 2-2. ll Lecce ha vinto solo la prima delle sette sfide casalinghe in Serie A contro il Genoa (2-1 il 7gennaio 1990): da allora 3 pareggi e 3 vittorie rossoblu.

CALCIATORI

Nikola Krstovic ha segnato in ciascuna delle prime tre presenze in Serie A TIM (primo giocatore della storia del Lecce a riuscirci): l`unico giocatore a riuscire ad andare a segno in tutte le prime quattro gare all`esordio nel massimo campionato italiano nell`era dei tre punti a vittoria è stato Krzysztof Piątek proprio con il Genoa nel 2018/19 (che arrivò a sette di fila).

Albert Gudmundsson è il giocatore che ha completato più dribbling in questo campionato (13 finora) ed è anche il giocatore del Genoa che finora ha partecipato attivamente a più conclusioni (12, tra tiri, 4, e occasioni create per i compagni, 8).

SALA STAMPA

Roberto D’Aversa

“Sarà una partita difficile, il Genoa ha operato in maniera importante sul mercato e lo ha dimostrato col Napoli. Porta densità cercando di sfruttare le ripartenze. Noi dobbiamo cercare il risultato mantenendo il massimo equilibrio".

“Dobbiamo ragionare sull`importanza della gara senza caricarla troppo. Dispiace per chi non c`è, ma Baschirotto e Banda verranno sostituiti da calciatori importanti. C`è il ballottaggio tra Touba e Blin”.

Alberto Gilardino

“Il Lecce è una squadra che è partita forte. Quarta in classifica, plasmata nel modo giusto da D’Aversa, tecnico di valore. Noi ci siamo preparati in questi giorni mantenendo l’autostima molto alta dopo la gara contro il Napoli. Quello che di buono abbiamo fatto lo dobbiamo portare a Lecce. Tutto passerà dai soliti principi: atteggiamento e prestazione”.

“La squadra sta acquisendo una certa autostima e fiducia nei propri mezzi. C’è sempre più voglia e fame di stare nella partita e lottare”.

SQUALIFICATI E DIFFIDATI

Baschirotto (Lecce)

ARBITRI

Rapuano (Del Giovane –Niedda), IV: Sacchi VAR: Di Martino, AVAR: Longo

PROSSIMI IMPEGNI DI SERIE A TIM

Juventus-Lecce (martedì 26 settembre ore 20.45)

Genoa-Roma (giovedì 28 settembre ore 20.45)

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Brancolini, Borbei, Venuti, Dorgu, Blin, Faticanti, Oudin, Gonzalez, Berisha, Listkovski, Corfitzen, Burnete, Piccoli, Sansone.

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Freundrup; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, Haps, Malinovskyi, Martin, Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Puscas, Ekuban.

TV Lecce-Genoa, anticipo della 5ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Calcio (202) e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

