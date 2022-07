Lecce, grinta Colombo: “Non vedo l’ora di segnare in A. Sulla maglia numero 9…”

Il centravanti si presenta al nuovo club.

Redazione ITASportPress

Presentazione ufficiale nelle scorse ore per Lorenzo Colombo, nuovo attaccante del Lecce. Diversi temi affrontati in conferenza stampa per il giovane bomber a partire dalle prime sensazioni nell'ambiente giallorosso e il desiderio di fare bene in termini anche di gol.

IMPATTO - "Il mio ultimo gol è stato proprio contro il Lecce? Ricordo molto bene quella rete e proverò a replicare quello che è successo quel giorno anche in Serie A. Per me è un grande onore vestire questa maglia", ha detto Colombo. "La maglia numero 9? Ne stiamo parlando con Ceesay e ancora non abbiamo deciso. Le alternative potrebbero essere l'11 o il 29 che però è occupato. Non è importante il numero". "Ho parlato con alcuni miei ex compagni della Spal che conoscono Lecce e mi hanno parlato molto bene di tutto e di una piazza che ti innamori".

VOGLIA E 'DERBY' - "Sinceramente non pensavo di restare al Milan. Volevo avere l’opportunità di giocarmi al meglio le opportunità per dimostrare chi sono. Ci speravo molto alla chiamata dalla Serie A, ci tenevo molto a potermi esprimere in un palcoscenico del genere e farlo con la maglia del Lecce è qualcosa di bellissimo nonché una grande occasione che non voglio sprecare. Inter? Potrei definire quel match quasi come un derby per me. Per noi sarà fondamentale perché è l’inizio di un cammino in un campionato così importante. Spero di fare anche un favore ai tifosi milanisti oltre che far gioire la città di Lecce".