Lecce, Hjulmand: “Momento difficile ma nessuna ansia. Orgoglioso di essere capitano”

Il calciatore ha parlato in conferenza tra club e Nazionale con la fresca convocazione da parte della Danimarca.

Redazione ITASportPress

Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce, fresco di convocazione con la nazionale danese, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del momento della squadra di mister Baroni, reduce da tre sconfitte di fila in campionato. Non è poi mancato un passaggio a livello personale con la chiamata della Danimarca ma anche l'essere capitano della formazione salentina.

Si parte dal momento complesso del Lecce: "Secondo me durante una stagione, soprattutto in A, ci sono sempre periodi difficili, ma non sono preoccupato. Perse tre partite di fila, è vero, ma non abbiamo fatto male a livello di prestazione", ha detto con grande lucidità Hjulmand. "Come si supera questa difficoltà? Stando positivi, senza lasciarci prendere dall'ansia. Abbiamo già parlato tra di noi, la strada è giusta".

Sulle parole di Baroni alla squadra in questa fase: "Cosa ci ha detto? Dobbiamo lavorare e continuare così, lo abbiamo sempre fatto. Atteggiamento e prestazione positivi, di certo bisogna evitare di prendere gol così. Durante la sosta bisogna analizzare il momento, ma adesso pensiamo solo alla Fiorentina".

Non manca un pensiero sulla fascia da capitano: "Non è facile essere capitano, ma per me è un onore: Lecce è una casa per me, sono orgoglioso". E sulla convocazione arrivata dalla Danimarca: "Ieri il ct mi ha chiamato dicendomi che sono tra i convocati: sono felicissimo".