Lecce, i numeri di maglia: bomber Colombo di prende la 9

Il Lecce si prepara alla Serie A 2022-23 e dopo le prime amichevoli pre stagionali, l'ultima quella di ieri contro il Parma persa per 1-0, ecco arriva alcune certezze in merito ai numeri di maglia. I salentini, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, hanno reso nota la numerazione per la prossima annata.