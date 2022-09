Lecce, il gol di Colombo al Napoli è il più bello del mese: “Che onore”

"Lorenzo Colombo si è aggiudicato il premio Goal Of The Month presented by crypto.com del mese di agosto", si legge nella nota. "Il gol messo a segno dall'attaccante del Lecce nel match dello scorso 31 agosto contro il Napoli è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A. La splendida conclusione di sinistro, potente e precisa, che ha regalato al Lecce il pareggio in casa del Napoli, ha permesso a Lorenzo Colombo di superare nelle votazioni gol di altissimo livello come la punizione di Vlahovic contro la Roma, il tiro dalla distanza di Kvaratskhelia contro il Monza e la conclusione al volo di Barella contro la Cremonese".