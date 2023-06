Per il terzo anno i giallorossi prepareranno la nuova stagione nella località del Trentino

L’U.S. Lecce comunica che, il ritiro precampionato della stagione sportiva 2023/2024, per il terzo anno consecutivo, si svolgerà nella località trentina di Folgaria sull'Alpe Cimbra. Il gruppo squadra alloggerà presso l'Alpen Hotel Eghel, mentre gli allenamenti si svolgeranno al Centro Sportivo "Mauro Marzari". L'U.S. Lecce ringrazia l’APT Alpe Cimbra che ha contribuito a rendere possibile l’operazione sottoscrivendo l’accordo come Sponsor per la prossima stagione.