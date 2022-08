Lecce-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 20:45 per la prima giornata di campionato.

Lecce-Inter, in campo oggi per la prima giornata di Serie A 2022-23. Si sfidano sabato 13 agosto 2022 i salentini giallorossi di Baroni e i nerazzurri di Inzaghi. La neopromossa affronta la seconda classificata della scorsa annata. Grandi emozioni per questo debutto stagionale delle due squadre.

Lecce-Inter, le ultime

Grande voglia di questo esordio per entrambe le squadre ed entrambi gli allenatori. In casa Lecce c'è grande entusiasmo per il ritorno in Serie A anche se ospitare i vicecampioni d'Italia non sarà certo il debutto migliore possibile. Ad ogni modo la grinta è tantissima per gli uomini di Marco Baroni.

Dal canto suo l'Inter ha voglia di partire col piede giusto dopo le non entusiasmanti amichevoli estive. Inzaghi è fiducioso sulla formazione a sua disposizione e nonostante un Perisic in meno rispetto alla scorsa annata avrà un Lukaku in più, tornato per riportare lo scudetto alla Milano nerazzurra.

Probabili formazioni e dove vederla

Lecce-Inter si disputerà, come detto, questa sera sabato 13 agosto 2022 nel palcoscenico dello Stadio Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.45. La sfida di campionato tra salentini e nerazzurri verrà trasmess in diretta da DAZN e da Sky. Nello specifco su quest'ultima emittente, i canali saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport, su satellite e digitale terrestre. In streaming la partita si può seguire sull'app e sul sito di DAZN mentre con Sky, sull'app SkyGo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Cetin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. All. S. Inzaghi