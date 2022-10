Lecce-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per la dodicesima giornata di Serie A.

Lecce-Juventus si giocherà questa sera, sabato 29 ottobre 2022 alle ore 18 per la dodicesima giornata di Serie A. Sfida importante al Via del Mare, casa dei salentini, dove il pubblico delle grandi occasioni proverà a dare la spinta ai padroni di casa.

La partita di Serie A verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.